قسم النجدة يعلن القبض على المُجرم الذي قام بقتل النقيب شعيب بومدين

أعلن المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ضبط الشخص الذي قام بقتل النقيب شعيب بومدين في شارع فنيسيا مساء يوم الامس.

المكتب وفي بيان له، قال: “خِلال ساعة واحدة تم القبض على المُجرم قاتل فقيد الداخلية نقيب شعيب نوري بومدين من قبل أبطال قسم النجدة والتحري الجنائي بقيادة عقيد جمال العمامي وبتعليمات مباشرة ومتابعة لحظة بلحظة من وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الجاني، تأكيدًا على أنه لن يضيع حق أي مواطن ليبي أو منتسب للجهات الأمنية في ظل وجود حزم وقوة وزارة الداخلية”.