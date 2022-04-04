منظمة الهجرة: 60 ألف مهاجر عادوا طواعية لبلدانهم من ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال الـ7 سنوات الماضية، عبر برنامج العودة الطوعية، الذي يمول من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد، والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين.

وأشار رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيديريكو صودا، إلى أن نحو 47% من المهاجرين الذين تمت مساعدتهم من قبل البرنامج، كانوا يقيمون في مراكز الاحتجاز، لافتا إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا في مارس من العام 2020، تزايدت طلبات الراغبين في العودة الطوعية من المقيمين في المدن.

وأضافت المنظمة، بأن أعداد المهاجرين الذين ينتظرون دورهم في العودة تراكم خلال العامين الماضيين؛ بسبب القيود المفروضة على التنقل التي أعقبت انتشار الجائحة، وهو ما عطل عمليات الترحيل.

وأوضحت، أنها وسعت من عملياتها للانتهاء من قوائم الانتظار، معتبرة أن برنامج العودة الطوعية، الذي تم تفعيله منذ عام ،2015 هو شريان حياة حاسم، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

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