الجمارك المصرية تحبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات إلى ليبيا

أحبط حرس الجمارك المصرية محاولة تهريب لكمية من قطع غيار السيارات الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم كانت مخبأة بسيارة في طريقها إلى ليبيا، والمضبوطات التي تم ضبطها عبارة عن ملابس وكرتون تغليف ورولات بلاستيك، حيث قُدّر ثمنها بأكثر من مليون و831 ألف جنيه بالمخالفة لقانوني الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يذكر أن منفذ السلوم الحدودي بين ليبيا ومصر يشهد محاولات تهريب كل حين وآخر ، ففي مطلع فبراير الماضي تمكن حرس الجمارك المصري من ضبط محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة، عبر إحدى السيارات العامة.