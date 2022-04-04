السفير المالطي لدى ليبيا: بدأنا قبول طلبات التأشيرة السياحية لليبيين

أكد السفير المالطي لدى ليبيا “تشارلز صليبا” في تصريحات صحفية ، أن قنصلية بلاده في طرابلس بدأت قبول طلبات التأشيرة السياحية لليبيين منذ يوم الـ 27 من شهر مارس الماضي.

وقال صليبا في تصريحاته : إن رسوم التأشيرة ستخضع للوائح الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن التأشيرة السياحية ستُكلف 80 يورو لمن هم فوق 12 سنة، و40 يورو للأطفال دون سن الـ 12.

مضيفآ، أن مقدمي خدمات التأشيرات الخارجية سيتقاضون أيضًا رسوم خدمة لا تزيد عن 40 يورو ، مع دفع الرسوم بما يعادل الدينار الليبي.

كما ذكر أنه ، ستشمل الخيارات المتاحة من التأشيرات للأغراض الطبية والتجارية والتعليمية والعائلية، مع إعطاء إشعار بأن أولئك الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة يمكنهم الاتصال مباشرة عبر الإنترنت لتحديد موعد،..

اما بما يتعلق بإجراءات التأشيرة في بنغازي، أكد صليبا أن المناقشات جارية مع مزود الخدمة بالخصوص، متوقعاً التوصل إلى اتفاق حول الموضوع في الأسابيع المقبلة.

وأكد السفير المالطي على مواصلة دعم بلاده لليبيا وشعبها، رغم الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.

ويذكر أنه في شهر أغسطس من العام الماضي 2021م وقّعت السفارة المالطية عقدا لتسهيل عمليات حصول الليبيين على التأشيرة، غير أنها لم تستقبل الطلبات؛ نظرًا للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، والقيود الأوروبية أيضآ