الدريجة: لابد من تخفيض سعر الصرف والحد من التوسع في الميزانية الحكومية

قال الرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، إن تضخم الأسعار واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تحليل، أسبابه غلاء في السلع المستوردة- هناك ارتفاع في أسعار مختلف المنتجات وتكاليف النقل في كل العالم- أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.

وأضاف الدريجة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أسوأ ما يمكن أن نفعله هو زيادة كمية الدينار الليبي المتوفر لشراء السلع المستوردة لأن ذلك ينمي الطلب دون أن تنخفض أسعار السلع المستوردة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار”.

ولفت إلى أن الاتجاه السليم هو تخفيض سعر الصرف حتى ينخفض سعر السلع المستوردة والحد من التوسع في الميزانية الحكومية”.

وتابع:” سبق وأن أشرنا إلى هذا منذ سنة مضت ولكن الإصرار على وجهات نظر مبنية على الظنون لا على الحقائق الاقتصادية دائماً نتيجتها وخيمة”.