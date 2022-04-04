الفاو: الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على ليبيا

حذر ماوريتسيو مارتينا نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ، من الخطر المتزايد بشأن حالة الطوارئ الغذائية العالمية.

وقال مارتينا: أن الحرب الروسية الأوكرانية سبب رئيسي في تفاقم الوضع، حيث يتجه العالم نحو زيادة جديدة في الجوع المزمن لملايين البشر،

كما أشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ما بين 7 و13 مليون جائع جديد خلال الفترة المقبلة.

مؤكدآ حقيقة أن أوكرانيا وروسيا دولتان زراعيتان كبيرتان ومصدرتان للقمح والشعير والذرة وبذور عباد الشمس، ستلقي بظلالها على زيادة الأسعار ونقص الكميات في الدول النامية، وعلى رأسها ليبيا ومصر ولبنان والصومال والكونغو.

ويجدر الاشارة الى أن ليبيا تستورد 43% من احتياجاتها للقمح والشعير من أوكرانيا، أي ما يقارب 650 ألف طن كل عام،.