شرطة النجدة بنغازي تعلن القبض على قاتل النقيب “شعيب بومدين”

تمكنت شرطة النجدة بنغازي من إلقاء القبض على الجاني قاتل النقيب “شعيب بومدين” أحد ضباط لواء طارق بن زياد المعزز، وذلك بعد مرور 8 ساعات فقط من حدوث الجريمة

وجاء في بيان نشره قسم النجدة بنغازي على صفحته بفيسبوك أن رئيس شُرطة النجدة بنغازي عقيد جمال العمامي قام بتكليف رئيس وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة النقيب فرج الشاعري و بجهود رجال وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة.

وتم جمع كافة المعلومات والتحري على المركبة التي كان يقودها الجاني قاتل الفقيد النقيب “شعيب بومدين” حيثُ اسفرت الجهود عن ضبط الجاني متلبسا في ورشة للسمكرة والطلاء داخل المدينة لتغيير ملامح المركبة التي ارتكب بها جريمة القتل، وضبط بحوزته أداة جريمة القتل سلاح نوع خرطوش والمركبة التي كان يقودها الجاني داخل الورشة.