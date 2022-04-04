احتراق وحدة مغذية لمساكن شركة الكهرباء في عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء -الأحد- عن حريق اندلع في الوحدة الحلقية المغذية لمساكن الشركة المحاذية لسياج محطة 220 بمنطقة عين زارة في مدينة طرابلس.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في منشور لها على منصتها الإعلامية أن فرقة المناوبة بقسم الإطفاء والإنقاذ قد تمكنت من إخماد الحريق وتعاون معها فريق الإستجابة والطوارئ.

وهرع رجال فرقة الإطفاء إلى مكان نشوب الحريق في عين زارة بعد البلاغ الوارد في السادسة مساء الأحد ولم يتم التأكد من معرفة أسباب الاشتعال الذي أسفر عن الحريق.

وتكثر مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مثل هذه الوقائع من اشتعال المحطات وغير ذلك في مرافق أخرى ومبانٍ تابعة للشركة العامة للكهرباء ما يفاقم من أزماتها المتراكمة والمؤثرة على استقرار الشبكة.

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