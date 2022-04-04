بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 04 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 04 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الوسط والجنوب اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق , مع بقاء الأجواء معتدلة نسبياً علي مناطق أقصي الساحل الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، مع إحتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المنطقة الممتدة من زوارة حتي طرابلس .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين(26-30)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(33-40)مْ على مناطق الدواخل, وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد علي أقصي الساحل الغربي .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31- 38) مْ وتسجل علي جالو (40)مْ , وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية علي غدامس .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي غدامس والحماده مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين(40-42) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39- 41) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:28)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49).