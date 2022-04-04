الارصاد: اجواء ساخنة والحرارة تتجاوز الـ 40ْ.. وكتلة هوائية باردة هذا موعدها!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 04/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء ساخنة علي أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق , مع بقاء الأجواء معتدلة نسبيا علي مناطق أقصي الساحل الغربي .

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوي هذا اليوم علي مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36- 42 )مْ , وتسجل علي مناطق الشمال مابين ( 26 – 33 ) مْ .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بكتلة هوائية باردة يوم الخميس حيت تساهم في خفض درجات الحرارة , ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا . والله اعلم