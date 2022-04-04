عرب نيوز: المعسكران السياسيان في ليبيا لن يخضعا لإرادة الراغبين بالانتخابات

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على حالة الانسداد السياسي الحالية في ليبيا الحائلة دون دفع العملية السياسية إلى الأمام.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن حال ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي ما زال فوضويًا وضبابيًا، فالبلاد مقيدة بحالة من عدم اليقين المحزن؛ إذ ما تزال الفصائل المختلفة على خلاف مرير مع بعضها البعض حول كيفية معالجة الأوضاع الصعبة.

وأضاف التقرير: إن المشاحنات المستعصية مستمرة بين عناصر الطبقة السياسية التي تخدم مصالحها الذاتية فضلًا عن التهديدات بالعنف والمنافسات الشديدة التي باتت من الأمور المعتادة في ديناميكيات ليبيا، وهو ما يلقي بظلال طويلة على ما كان ينبغي أن يكون عمليات انتقال مباشرة إلى حد ما.

وتابع التقرير: إن الكارثة التي حصلت في الـ24 من ديسمبر الماضي المتمثلة في تأجيل غير محدد للانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما يمثل فشلًا آخر في جهود الأمم المتحدة التي استمرت لعقد من الزمن في محاولة منها لحل الفوضى السياسية في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن أن الشعور بالضيق الناتج عن الانسداد السياسي لم يؤدِّ إلا لخلق أرضية جديدة للمعسكرين السياسيين الرئيسيين المتمثلين بحكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب لتكثيف الخلاف بينهما حول رؤيتهما لما يجب أن تبدو عليه ليبيا في مرحلة ما بعد الصراع ومن سيحكمها.

وبين التقرير أنه وبغض النظر عن المعسكر الذي يملك الرؤية الأفضل للبلاد، فإن الانقسامات الجديدة تخاطر بإطلاق هزات جديدة في جميع أنحاء ليبيا ما يؤدي إبطال أشهر من الجهود المضنية لدمج الحكومة المنقسمة وتوحيد المؤسسة العسكرية وتحسين الاقتصاد الممزق بسبب الصراع ووباء كورونا.

وأضاف التقرير: إن كل ذلك يعقد أيضا حسابات الجهات الفاعلة الأجنبية التي لها مصلحة في عمليات الانتقال في ليبيا بما في ذلك الأمم المتحدة فحتى الآن لا تزال الأخيرة مصرة على الحاجة إلى إجراء الانتخابات عاجلا وليس آجلا وترى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية في الصيف المقبل على الأقل.

وأرجع التقرير وجود إجماع كبير على تغيير حكومة تصريف الأعمال واستبدالها بحكومة الاستقرار بسبب استشراء الفساد على نطاق واسع، فإلى جانب أكثر من عقد من الإخفاقات المتكررة والعمليات الهشة باستمرار تم خلق ذريعة لا يمكن إنكارها لبعض الجهات الفاعلة لدعم أي نوع من السلطة الجديدة.

وأوضح التقرير أن معظم القوى الخارجية لا ترغب بالصراع على خلفية الخلافات السياسية فقط، فهي تكره القيام بمناوشات جديدة وتذهب باتجاه تكتيكات القوة الناعمة والتحصينات المأهولة بدلًا من السعي وراء طموحات قصوى لاستخدام القوة العسكرية.

وحذر التقرير من تسبب الأزمات العميقة بمزيد من الشلل في ليبيا؛ لأن بقاء الانقسام السياسي من دون حل يفسد التوازن غير المستقر ويؤدي لتقسيم كامل للبلاد، فآخر شيء تحتاجه الأخيرة والمنطقة الأوسع عملية أخرى مشوشة ومفتوحة ووضع مسار جديد يعد بمداواة جروح قديمة وفتح أخرى جديدة.

وأضاف التقرير أن المشهد الحالي محفوف بالخيارات الخطرة ومستقبل قاتم محتمل؛ إذ لا يرغب أي من الجانبين في التنازل، ما يعني أن البحث عن طريق للمضي قدمًا بطريقة توافقية وشاملة يعد أمرًا لا يحتاج إلى تفكير، فضلًا عن أهمية التخلي عن عقلية أخذ الفائز بالانتخابات لكل شيء بهدف خلق سلام مستدام.

وتحدث التقرير عن مواصلة كلا المعسكرين الانخراط بالأنشطة وتقديم مقترحات مصممة لتقويض أجندات كل منهما وتقويض نفوذهما بعملية الانتقال السياسي الانتخابي، ما يعني وجود فرصة ضئيلة للغاية في الخضوع لإرادة اليائسين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم وإنهاء حلقة شائنة استمرت لسنوات.

ترجمة المرصد – خاص

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