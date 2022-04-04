المصرف المركزي ينشر 50 قائمة جديدة للاعتمادات المستندية

نشر مصرف ليبيا المركزي 50 قائمة جديدة تضمنت طلبات فتح الاعتمادات المستندية، والتي تم تنفيذها عن الفترة بين 24 فبراير و23 مارس من هذا العام.

وأظهرت القوائم الجديدة، الصادرة عن المصرف في 3 أبريل؛ الموافقة على أكثر من 1,100 اعتماد تضمنت طلبات لتوريد سلع غذائية متنوعة ومواد خام صناعية ولحوم مجمدة ومواشٍ وسداد خدمات للشركات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى طلبات توريد حبوب الذرة والشعير والقمح والدقيق وزيت الطهي وعشرات الأصناف الأخرى.

يذكر أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، خاصةً في السلع الغذائية، حيث أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي ارتفاع نسبة التضخم العام في ختام سنة 2021 إلى نحو 4,1 % وهو الأعلى منذ عام 2019؛ بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.

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