بيانات رسمية: الصين تحتفظ بصدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا

أفادت آخر أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي بتصدر الصين قائمة المصدرين إلى ليبيا، مسجلة قفزة بنسبة 43% خلال أربع سنوات.

وتستحوذ الصين على صدارة قائمة المصدرين بقيمة 2.6 مليار دينار في العام 2020 مقابل 1.2 مليار دينار في العام 2016. وجاءت تركيا في المركز الثاني بمبلغ 2.3 مليار دينار في العام 2020 مقابل 1.2 مليار دينار في العام 2016، وفق آخر نشرة رسمية صادرة عن المصرف المركزي.

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أما الإمارات فقد حلت في المرتبة الثالثة في قائمة المصدرين إلى ليبيا، بقيمة 1.4 مليار دينار ليبي مقابل 1.2 مليار دينار ليبي في العام 2016. كذلك تشير آخر أرقام رسمية إلى أن إجمالي الصادرات الليبية من إيطاليا تراجع إلى 1.4 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار في العام 2016.

ووفق آخر أرقام رسمية، فقد بلغ إجمالي الصادرات الليبية من الخارج في العام 2020 نحو 12.3 مليار دينار. وتوزعت قائمة الموردين بين إسبانيا ومصر واليونان وتونس وقبرص وكوريا الجنوبية وألمانيا وهولندا، وأوكرانيا، ومالطا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، فيما لم يسجل العام 2020 أي واردات من تونس.