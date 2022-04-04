الأرصاد تتوقع أجواء ساخنة على غالبية مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الاثنين.

وذكر المركز أن الأجواء ستكون ساخنة على غالبية مناطق ليبيا خاصة مناطق الوسط والجنوب، الاثنين والثلاثاء، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق, مع بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا على مناطق أقصى الساحل الغربي.

وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة:

رأس جدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المنطقة الممتدة من زوارة حتي طرابلس .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين(26-30)مْ على المناطق الساحلية, وما بين(33-40)مْ على مناطق الدواخل, وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أقصى الساحل الغربي .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(31- 38) مْ وتسجل على جالو (40) مْ , وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية على غدامس.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40-42) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39- 41) مْ.

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