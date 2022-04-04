موجة حر ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أخبار ليبيا24

تمر ليبيا اليوم الإثنين بموجة حر تتجاوز أقصى درجاتها الـ40 بالمائة وتكون الأجواء مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن موجة الحر ستكون على أغلب مناطق ليبيا، خاصة مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم ويوم غد الثلاثاء، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق أقصي الساحل الغربي.

أمّا درجات الحرارة القصوى هذا اليوم فتتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (36- 42) مئوية. وتسجل على مناطق الشمال ما بين (26 – 33) مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بكتلة هوائية باردة يوم الخميس، حيث تساهم في خفض درجات الحرارة، ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا.

نشرة البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر، فقد حذرت الأرصاد من ريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراته تصل سرعته إلى (25) عقدة.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا. الريح شرقي إلى براني على ساحل زوارة وطرابلس ويكون شلوق على باقي الساحل. ويتحول تدريجيا يوم الغد إلى شرش على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة يوم الغد.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.50) متر. والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية.

والرؤيـة جيدة إلى متوسطة، وذلك بسبب ظهور ضباب خفيف أثناء الصباح الباكر على ساحل طرابلس وزوارة.

وفي الساحل من الخليج إلى طبرق، السماء صافية إلى قليلة السحب. والريح شلوق يتحول يوم الغد إلى متغير الاتجاه على ساحل رأس الأنوف والبريقة وباش على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.75) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئ يوم الغد على ساحل الخليج. أما درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية.