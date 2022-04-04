معزب: المسؤولين الفاسدين يفلتون من العقاب لنجاحهم في شرعنة سرقاتهم

رأى عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أن إفلات الشخصيات الفاسدة سواء كانوا رؤساء حكومات، أو وزراء أو أعضاء بالمجالس التشريعية من العقاب يعود لاستعانتهم بلفيف من القانونين والخبراء الماليين ممن نجحوا في شرعنة سرقاتهم.

وقال معزب في تصريحات صحفية: استبعد إمكانية حصول أي مسؤول على تأمين أو خروج آمن، فلا توجد جهة في ليبيا قادرة منح ضمانات بعدم حدوث ذلك، فحجم الفساد المالي والإداري تضخم بدرجة غير مسبوقة في السنوات الماضية لدرجة بات يشكل حجر عثرة أمام محاولات القضاء في ملاحقة الفاسدين وإخضاعهم للمساءلة.

وأضاف: ديوان المحاسبة يعد الجهاز الوحيد في الدولة الذي استطاع، رصد الفساد، عبر إصدار تقرير سنوي لتجاوزات المسؤولين في المؤسسات الحكومية.