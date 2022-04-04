الدرقاش: من أسباب البركة في ولي الأمر «الدبيبة» توقيره للعالم الصادق الغرياني

علق مروان الدرقاش، أحد المقربين من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على فيديو تصريحات عبد الحميد الدبيبة، التي أشاد خلالها بالصادق الغرياني، مؤكدا أن توقير «ولي الأمر» الدبيبة لمن وصفه بـ«العالم» الصادق الغرياني هو من أسباب البركة، على حد قوله.

وقال الدرقاش في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من أسباب البركة في ولاة الأمور توقيرهم للعلماء ومعرفة مكانتهم”، وفقا لوصفه.

وأضاف “عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أكد أن الشيخ الصادق الغرياني شيخه وأستاذه وهو إمام المالكية في ليبيا والعالم الإسلامي كله وما عرفته إلا صادحا بالحق”، بحسب تعبيره.