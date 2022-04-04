أجواء حارة في ليبيا حتى يوم غد

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تكون حالة الطقس اليوم الإثنين في ليبيا ساخنة على أغلب المناطق وتصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم إن الأجواء ساخنة على أغلب مناطق ليبيا، خاصة مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم ويوم الغد، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق. بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق أقصي الساحل الغربي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق الوسط والجنوب ما بين (36- 42) مئوية. وتسجل على مناطق الشمال ما بين (26 – 33) مئوية.

وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بكتلة هوائية باردة يوم الخميس، حيث تساهم في خفض درجات الحرارة، ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا.