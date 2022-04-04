تقرير إخباري يكشف خفايا مقتل أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية مصرع أكثر من 90 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مكتظ قبالة سواحل ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن العضو بمنظمة “أطباء بلا حدود” “خوان ماتياس جيل” قوله: إن الضحايا كانوا على متن القارب الذي غادر ليبيا الأسبوع الماضي، فيما لم يتضح بالضبط متى واجه مشكلة. مشيرًا إلى تمكن ناقلة نفط من إنقاذ 4 منهم في المياه الدولية.

ووفقًا للمنظمة أوضح الناجون إنهم كانوا على متن القارب مع نحو 100 مهاجر غير شرعي، في وقت لم تستجب فيه الناقلة لدعواتها بعدم إعادة الناجين إلى ليبيا؛ لأنهم سيواجهون بشكل شبه مؤكد الاحتجاز وسوء المعاملة، حاثة إيطاليا ومالطا على تخصيص مكان آمن لهم قبل فوات الأوان.

ودعت المنظمة وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” وغيرها من وكالات الاتحاد إلى الكشف عن تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن الناقلة رفضت عروض المساعدة الطبية وتجاهلت مناشدات تسليم الناجين إلى ميناء آمن معترف به.

وخاطبت “كارولين ويليمن” المتواجدة مع سفينة الإنقاذ التابعة للمنظمة القائمين على الناقلة بتذكيرهم باتفاقيات البحث والإنقاذ والقانون الدولي وأهمية إنزال جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في أقرب ميناء آمن، فيما لا يمكن اعتبار ليبيا هذا الميناء، بسبب الحالة التي قد يعاني منها الناس هناك.

ترجمة المرصد – خاص

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