فرانسيس: سياسة قذرة للاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية عن بابا الفاتيكان “فرانسيس” رفضه الشديد لما يحصل للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد إن “فرانسيس” استغل زيارته إلى مالطا لانتقاد سياسة الاتحاد الأوروبي “القذرة” المبنية على أساس تدريب خفر السواحل الليبيين، بهدف إعادة المهاجرين غير الشرعيين لمراكز الاحتجاز الليبية، حيث وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحقهم.

وشجب “فرانسيس” الاتفاقات الأوروبية الدنيئة، في وقت يجب فيه على أوروبا إظهار الإنسانية والترحيب بالمهاجرين غير الشرعيين ليكون البحر الأبيض المتوسط مسرحًا للتضامن وليس نذيرًا بحوادث غرق مأساوية، فيما يتواطأ الأوربيون مع الانتهاكات.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية