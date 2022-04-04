علاقة الأمير “أندرو” بتاجر أسلحة ليبي تدفعه للقضاء مجددا

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن تلقي الأمير البريطاني دوق يورك “أندرو” رشى مالية من تاجر أسلحة ليبي يدعى طارق بقيمة تبلغ 1,3 مليون يورو، كما نظم الأخير لقاءات بينه وبين القذافي.

وأفادت الصحيفة أن تاجر الأسلحة الليبي الذي أدين بمحاولة نقل مدفع رشاش من هولندا إلى فرنسا كشف العلاقات الاحتيالية للأمير البريطاني الذي يخضع لتحقيق قضائي متعلق بشبهات تلقي أموال نظير تسهيلات مصرفية ذات طبيعة احتيالية أتت معظمها على شكل هدايا لتغطية نفقات احتفالية شخصية.

ورفضت المتحدثة باسم دوق يورك التعليق على الاتهامات، مشيرة إلى أنها “لن تعلق على مسألة قانونية جارية”.

وكان ساسة بريطانيون قد طالبوا بتجريد الأمير أندرو من لقب “دوق يورك” بعد قرار الملكة إليزابيث بسحب جميع ألقابه العسكرية إثر فضيحة الاعتداءات الجنسية المتورط بها.

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