تقرير إيطالي: “إيريني” تعلب دورًا مركزيًا في ليبيا

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن عملية “إيريني” العسكرية البحرية الأوروبية في وسط البحر الأبيض المتوسط، تلعب ​دورًا مركزيًا في ليبيا، مشيرة إلى أن ليبيا من أكثر البلدان تأثرا بالصراع الروسي الأوكراني.

وذكر موقع “ديكود 39| الإيطالي، أن ليبيا قد تكون من بين الأكثر تأثرًا بآثار الصراع الروسي الأوكراني، فطرابلس تشهد مأزق مؤسسي، حيث هناك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل مناصب حكومية على الرغم من أن حكومته لم يعد لديها الثقة البرلمانية، كما هناك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا الذي كلفه مجلس النواب بالمهمة إلا أنه غير قادر على تسلم مهامه.

وقال دانييلي روفينيتي، الخبير بمؤسسة “ميد أور” الإيطالية، عن دور تركيا والزيارة الأخيرة التي قام بها مستشاري باشاغا إلى أنقرة ما يعني أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدرك إمكانية توسيع نطاق عملها في ليبيا.

وأوضح أن عملية “إيريني” الأوروبية دور عنصر السيطرة على الأرض، حيث تسمح للاتحاد الأوروبي أن يكون على دراية بما يحدث في وسط المتوسط، المنطقة الاستراتيجية لأوروبا والأمن البحري واستقرار شمال إفريقيا والساحل.

وأضاف الأدميرال ستيفانو توركيتو، رئيس بعثة إيريني هذه العملية التي يشرفني أن أقودها وصلت عامها الثاني، فهي عملية يشارك فيها رجال ونساء من 24 دولة أوروبية، مع المشاركة كل يوم في السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع والعمل لتحقيق سلام دائم في ليبيا، فهذان العامان من النشاط المكثف يتم اضافتهما إلى ما تم القيام به سابقًا من عملية صوفيا من 2015 إلى 2020.

وأشار إلى سبع سنوات من انخراط الاتحاد الأوروبي المستمر في المياه المقابلة لليبيا، موضحاً أن مهمة إيريني أداة قيمة لأوروبا لمراقبة ودعم مكافحة الأنشطة غير القانونية في المنطقة. وتشمل إرسال الأسلحة بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة والصادرات غير المشروعة للنفط.

وأجرت عملية إيريني، خلال عامين، أكثر من 6300 عملية استعلامات التحكم اللاسلكي وأكثر من 250 زيارة على متن السفن التجارية العابرة في المنطقة و22 عملية تفتيش للوحدات التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر، وفي حالة واحدة أجرت مصادرة مواد للاستخدام العسكري.

بالإضافة لذلك، تراقب العملية 16 ميناء ومحطة نفطية و25 مطارًا ومهابط طائرات في ليبيا. كما جرى إرسال 35 تقريراً خاصاً إلى مجلس الأمن الدولي على صلة بأحداث لها أهمية كبيرة.