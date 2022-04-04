الهاشمي: تسلم حكومة الاستقرار لمهام عملها سيعيد تصحيح كافة الأوضاع

أكد عضو مجلس النواب، محمد الهاشمي، أن غياب محاسبة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بصفة عامة في ليبيا رغم كثرة التنديد الجمعي بتجاوزات الحكومات السابقة، يرجع إلى الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد منذ 2014.

وقال الهاشمي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “الانقسام أدى إلى عدم رفع التقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية لمجلس النواب، وبالتالي كان من الصعب جدا أن يصدر الأخير قرارات بشأن ذلك”.

وأضاف “أتوقع أن يؤدي تسلم حكومة «الاستقرار» لمهامها عبر فرض سيطرتها في ليبيا إلى إعادة تصحيح كافة تلك الأوضاع، مدللا على ذلك بتعهد باشاغا بعدم تصفية حسابات شخصية، وحرصه على إبراز مسؤولية الجهات الرقابية والقضائية في ملاحقة كل من ارتكب تجاوزات”.