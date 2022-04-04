فؤاد: الطليان استصلحوا 100 ألف هكتار قبل أن يحولها «انقلاب سبتمبر الأسود» لأراضي بناء

قال محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، والمقيم في إيطاليا، إن الطليان أتوا ووجدوا المنشية والباقى صحراء، فاستصلحوا مايقارب من 100 الف هكتار فى المنطقة الغربية وخصوصًا حول طرابلس وورشفانة والزاوية، و رحل الطليان وبقى الحال تقريبا على ماهو عليه، وفق تعبيره.

أضاف فؤاد على فيسبوك: “ثم جاء الانقلاب الأسود الجماهيرية الأولى “سبتمبر” والجماهيرية الثانية “فبراير”، فتم تحويل المزارع فى بلد صحراوى لأراضى للبناء تباع بآلاف الدينارات وانحصرت الأراضى الزراعية وأصبحت نسبة كبيرة من الخضروات التى نستهلكها مستوردة بالعملة الصعبة، أضف إلى ذلك أن المزارع التى بقيت هى استراحات أكثر منها مزارع” على حد قوله.