وزير العمل يطلع على إجراءات تسهيل تنقل العمالة المصرية إلى ليبيا

اطلع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد على الإجراءات المتخذة لتسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية إلى ليبيا في إطار الإتفاقية الموقعة بين الوزارتين في البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل إلى القاهرة رفقة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية “مراد احميمة” ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية “اللواء يوسف مراد” والمحلق العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة “محمد باروطة” حيث كان في استقباله القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة السفير” محمد عبدالعالي”

واطلع الوزير رفقة الوفد المرافق له على سير العمل بالقسم القنصلي بالسفارة للإطلاع عن كثب على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول لقبول المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات العمل للراغبين بالعمل في ليبيا كما تم الاطلاع أيضا على الإجراءات من ناحية الشهادات الصحية.

وأشاد الوزير بالخطوات المتخذة من قبل القائمين على منظومة التأشيرات والجهود المبذولة بخصوص تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.