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أوحيدة لـ 218: مطار سبها بات جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مدير مطار سبها محمد اوحيدة مصلحة المطارات بالإسراع في منح الإذن لتسيير الرحلات الدولية من المطار، مؤكدًا جاهزيته للتشغيل الدولي، عقب الانتهاء من أعمال التهيئة والصيانة.

وأضاف أوحيدة لـ “218” أن عمليات التهيئة شملت استحداث منظومة جديدة لإنارة المهابط لتمكين المطار من العمل طيلة 24 ساعة، بالإضافة إلى حظيرة جمركية ومكتب للجوازات وأجهزة حديثة للتفتيش الأمني.

وأوضح أن طول مهبط مطار سبها المستخدم حاليا يبلغ 3,300متر، وهي مسافة تكفي لهبوط طائرات النقل الكبيرة مع وجود مساحات كافية لوقوف الطائرات، بقدرة استيعابية تشمل تسيير ما بين 20 إلى 25 رحلة يوميًا، بحسب قوله.

 

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قناة 218 الليبية

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