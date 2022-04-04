ليبيا – تمكنت وحدة التحري والقبض بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط مطلوب على ذمة قضايا اتجار بالبشر بمنطقة القرة بوللي.

وزارة داخلية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن ضبط المتهم تم بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من قبل وكيل نيابة الهجرة غير الشرعية بشأن المدعو “ع،ع،ب” المقيم بمنطقة القره بوللي، والمطلوب على ذمة قضايا اتجار بالبشر.

وزارة الداخلية أكدت اتخاذها كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوط وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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