معزب: إفلات الشخصيات الفاسدة من العقاب يعود لاستعانتهم بلفيف من القانونين شرعنوا سرقاتهم

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن إفلات الشخصيات الفاسدة سواء كانوا رؤساء حكومات، أو وزراء أو أعضاء بالمجالس التشريعية من العقاب، يعود لاستعانتهم بلفيف من القانونين والخبراء الماليين الذين نجحوا في شرعنة سرقاتهم.

معزب وفي تصريح صحافي نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية استبعد إمكانية حصول أي مسؤول على تأمين أو خروج آمن، قائلًا: لا توجد جهة في ليبيا قادرة منح ضمانات بعدم حدوث ذلك.

وتابع: “تضخم حجم الفساد المالي والإداري بدرجة غير مسبوقة في السنوات الماضية لدرجة بات يشكل حجر عثرة أمام محاولات القضاء في ملاحقة الفاسدين وإخضاعهم للمساءلة”.

واعتبر معزب ديوان المحاسبة يعد الجهاز الوحيد في الدولة الذي استطاع رصد الفساد، عبر إصدار تقرير سنوي لتجاوزات المسؤولين في المؤسسات الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية