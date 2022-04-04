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اللافي يؤكد دعمه جهود الصليب الأحمر الدولي في ليبيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، عن دعمه عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها.

وأشاد اللافي، خلال لقائه برئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، جون نيكولا مارتي، ومنسقة قسم الحماية باللجنة لينا ملنر، الاثنين؛ بالنجاحات التي حققتها اللجنة في ملف التعرف على مصير المحتجزين، وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية.

وأضاف، عقب العرض الذي قدمته اللجنة لنشاطاتها في ليبيا، أن جهود لجنة الصليب الأحمر الدولي ستُساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

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قناة 218 الليبية

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