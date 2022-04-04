المقري: الاستعمار التركي يرفه على جنوده في القواعد البحرية الليبية

قال عبد الله ميلاد المقري، المحلل السياسي، إن الاستعمار التركي يرفه على جنوده في القواعد البحرية، في الخمس وطرابلس وقاعدة عقبة بن نافع في الوطية ومصراتة في الأول من رمضان والليبيون يتناقلون أخبار حكوماتهم متى تسلم الأولى للأخرى فماذا يعني ذلك وجود هذه الحكومات في ظل انتهاك سيادة الدولة وحرية شعبها في عدم طرد هذه الحثالات الاستعمارية ومرتزقة تركيا المحتلة والذين كل يوم تأتي بهم الطائرات لزيادة الأعداد الضخمة من المرتزقة السوريين والجنود الأتراك الذين يصل عددهم إلى أكثر من 42 ألف موزعون على قواعد استراتيجية تمثل أكبر قوة إحتلال في شمال أفريقيا وأكبر قواعد استراتجية في جنوب البحر المتوسط.

أضاف المقري على فيسبوك: “في مقابل ذلك يصاب الوهن الأحزاب السياسية وتختفي الروح الوطنية الدافعة لمواجهة هذا الاحتلال وتختفي القوى الوطنية هي الأخرى سواء كانت داخل هذه الأحزاب أو خارجها دون أن يكون لها صوت في مواجهة هذا العدوان المستمر على الشعب الليبي والارادة الليبية للاسف بسقوط المقاومة في ترهونة المناضلة وحزام طرابلس المتصدي تتوقف مقاومة العدو التركي عن تدنيس التراب الليبي وأصبحت قواته ومرتزقته تعيش الأمان دون أي معارضة لوجودها وليس أمام من يرفض السكوت على هذه المهانة وعلى هذه الانتكاسة الوطنية وعلى هذه الجريمة في حق الوطن، وحق الشعب، وحق الشرف الليبي، وحق الضمير الليبي، وحق الفخر بنضال الأجداد، إلا أن يلعن هذا الزمن الليبي المتخاذل الحقير”.