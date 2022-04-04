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وزير النفط يبحث مع البلديات دور القطاع في برامج التنمية المستدامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع عميد بلدية صرمان عبد المجيد أبو نتيشة وعميد بلدية سوق الجمعة حسام بالحاج وعميد بلدية العجيلات سالم بالرحال وعميد بلدية الزهراء ناص أبوقديرة بالإضافة إلى أحد أعيان الزاوية البشتي الزحوف دور قطاع النفط فيما يخص برامج التنمية المستدامة في البلديات التي يقع نشاط قطاع النفط فيه وضرورة عدالة التوزيع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن المشاركين في اللقاء ناقشوا أهم القضايا التي تهم المواطن ومن بينها قطاع النفط ودوره كمصدر رئيسي لدخل البلاد وأهمية العمل حسب التشريعات النافذة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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