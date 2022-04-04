اوحيدة يطالب مصلحة المطارات بالإسراع في منح الإذن لتسيير الرحلات الدولية من مطار سبها

ليبيا – طالب مدير مطار سبها محمد اوحيدة مصلحة المطارات بالإسراع في منح الإذن لتسيير الرحلات الدولية من المطار، مؤكدًا جاهزيته للتشغيل الدولي، عقب الانتهاء من أعمال التهيئة والصيانة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أوضح أن عمليات التهيئة شملت استحداث منظومة جديدة لإنارة المهابط لتمكين المطار من العمل طيلة 24 ساعة، بالإضافة إلى حظيرة جمركية ومكتب للجوازات وأجهزة حديثة للتفتيش الأمني.

وبين أن طول مهبط مطار سبها المستخدم حاليا يبلغ 3,300 متر، وهي مسافة تكفي لهبوط طائرات النقل الكبيرة مع وجود مساحات كافية لوقوف الطائرات، بقدرة استيعابية تشمل تسيير ما بين 20 إلى 25 رحلة يوميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية