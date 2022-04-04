منظمة الصحة العالمية: سنقدم قائمة بأدوية الأورام لمستشفيات طرابلس وبنغازي

بحثت منظمة الصحة العالمية قائمة أدوية السرطان التي ستقدمها المنظمة لقسمي الأورام في المستشفيات الجامعية في طرابلس وبنغازي.

جاء ذلك في لقاء بين ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيث هوف” ورئيسة قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس “فتحية الرياني”، حيث ناقشا المجالات ذات الأولوية لبناء قدرات موظفي الرعاية الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها وقعت في يناير الماضي مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الدوليين “إيني” و”ريبسول” و”توتال” اتفاقية بملايين الدولارات لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا التمويل سيضمن علاج 722 طفلاً مسجلين لعلاج السرطان في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي، وتلقي رعاية متخصصة على مدار 18 شهرًا.