مؤسسة النفط تبحث مع شركة الواحة التقدم المحرز في تنفيذ مهامها

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مهام الشركة التي استعرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، لضمان متابعة كافة أعمالهم
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة متابعة شركة “الواحة” نضال خلف، وعضوي اللجنة سميرة العزابي وباسم هاشم، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد.
وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المهام الموكلة للجنة ودورها في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف الأساسي الذي شكلت من أجله اللجنة.
وأكد صنع الله، على دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة “الواحة”، مشددا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها لكي يتسنى للجنة تطبيق قيمها العليا في الحفاظ على مقدرات البلاد.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (303) لسنة 2022، تتولى مراجعة ومتابعة ما يتخذه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة “الواحة” من القرارات ذات الطابع الفني والإداري والمالي، والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة، وتقييم عمل الإدارات الفنية والمالية والإدارية وكل لجان العمل بالشركة، إضافة لتقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك