مؤسسة النفط تبحث مع شركة الواحة التقدم المحرز في تنفيذ مهامها

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ مهام الشركة التي استعرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، لضمان متابعة كافة أعمالهم

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة متابعة شركة “الواحة” نضال خلف، وعضوي اللجنة سميرة العزابي وباسم هاشم، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد.

وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المهام الموكلة للجنة ودورها في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف الأساسي الذي شكلت من أجله اللجنة.

وأكد صنع الله، على دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة “الواحة”، مشددا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها لكي يتسنى للجنة تطبيق قيمها العليا في الحفاظ على مقدرات البلاد.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (303) لسنة 2022، تتولى مراجعة ومتابعة ما يتخذه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة “الواحة” من القرارات ذات الطابع الفني والإداري والمالي، والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة، وتقييم عمل الإدارات الفنية والمالية والإدارية وكل لجان العمل بالشركة، إضافة لتقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.