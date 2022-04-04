المهدوي: عملية إيريني لم تستطع معاقبة الدول التي خرقت قرار منع وصول السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن عملية إيريني الأوربية لم تنجح في وقت سابق في منع دخول السلاح إلى ليبيا إضافة إلى ضعفها من الناحية القانونية وقوة الردع.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن العملية لم تستطع معاقبة الدول التي خرقت قرار منع وصول السلاح والمرتزقة إلى ليبيا؛ لغياب الضامن القانوني للعملية، مشيرًا إلى أنها غير قادرة اليوم على لعب أي دور قوي في حل مشكلة الانقسام المؤسسي بليبيا وإنهاء حالة التشظي السياسي.

وأشار إلى ما وصفه بـ”التراخي الواضح” من قبل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي في تعامله مع الأزمة الليبية، وخاصة أن بوادر الحكومة الموازية تلوح في الأفق بعد تعنت ورفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.

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