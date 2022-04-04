الجويلي والديب يبحثان عدد من المواضيع المشتركة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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بحث رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، صباح اليوم الاثنين مع مدير إدارة الإستخبارات العسكرية و آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، اللواء “أسامة الجويلي” بمعسكر 4 أبريل بطرابلس عدد من المواضيع المشتركة.

بحسب صفحة الجهاز على الفيسبوك فقد جرى خلال اللقاء التباحث حول عدد من المواضيع المشتركة, من بينها التعاون والتنسيق المشترك.

كما تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز لتنفيذ المهام المؤكلة له بالإضافة إلى. مناقشة عمل فرع الجنوب الغربي وكيفية حلحلة بعض المشاكل التي تواجه الفرع.

وفي سياق أخر أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، القرار رقم “401” لسنة 2022 بشأن تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية، وذلك بعد اعتمادها خلال لقائه اللجنة الفنية المكلفة إعداد المقترح، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في طرابلس.

في حين نص القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر فيسبوك، في مادته الأولى على أن يكون الحد الأقصى. للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية. وفقًا للأسعار المبينة في الجداول المرفقة بالقرار.

وصنفت المادة الثانية من القرار المصحات إلى ثلاث فئات “أ، ب، ج”، وشددت المادة الثالثة. على أن يقتصر الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية المرفق بالقرار على الفئة “أ” في المصحات. وتخفض الأسعار لمصحات الفئة “ب” بنسبة 10%، وتخفض الأسعار لمصحات الفئة “ج” بنسبة 20%.

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