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الشريف: بإعلان الحكومة اللبنانية افلاس الدولة قد تتبخر استثمارات وودائع مصرفنا المركزي ومصرفنا الخارجي ومصرف شمال افريقيا التابع له 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط ورئيس لجنة الميزانية الأسبق إدريس الشريف، أنه “بإعلان الحكومة اللبنانية افلاس الدولة والمصرف المركزي قد تتبخر استثمارات وودائع مصرفنا المركزي و مصرفنا الخارجي ومصرف شمال افريقيا التابع له  اما في شكل سندات خزينة او ودائع في مصارف لبنانية متعثرة”.
الشريف، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “لقد كانت كل التوقعات حينها عند قيامهم بالاستثمار تشير الى حدوث هذه النتيجة، ولقد حذرنا حينها وحذر كذلك ديوان المحاسبة ولكن إدارات مصارفنا المعنية كان لها رأي آخر ، وعليها ان تتحمل نتائج تصرفاتها امام القانون”، مختتماً: “ولاتزال المعلومات عن احتياطاتنا الدولية التي يديرها المصرف المركزي مجهولة ولا يعلم احد عنها شيئا الا الله والمحافظ”.

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قناة ليبيا الحدث

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