الشريف: بإعلان الحكومة اللبنانية افلاس الدولة قد تتبخر استثمارات وودائع مصرفنا المركزي ومصرفنا الخارجي ومصرف شمال افريقيا التابع له 

لقد كانت كل التوقعات حينها عند قيامهم بالاستثمار تشير الى حدوث هذه النتيجة، و

لقد حذرنا حينها وحذر كذلك ديوان المحاسبة ولكن إدارات مصارفنا المعنية كان لها رأي آخر ، وعليها ان تتحمل نتائج تصرفاتها امام القانون”، مختتماً: “