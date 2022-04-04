الشريف: بإعلان الحكومة اللبنانية افلاس الدولة قد تتبخر استثمارات وودائع مصرفنا المركزي ومصرفنا الخارجي ومصرف شمال افريقيا التابع له 

أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط ورئيس لجنة الميزانية الأسبق إدريس الشريف، أنه “بإعلان الحكومة اللبنانية افلاس الدولة والمصرف المركزي قد تتبخر استثمارات وودائع مصرفنا المركزي و مصرفنا الخارجي ومصرف شمال افريقيا التابع له اما في شكل سندات خزينة او ودائع في مصارف لبنانية متعثرة”.
الشريف، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “لقد كانت كل التوقعات حينها عند قيامهم بالاستثمار تشير الى حدوث هذه النتيجة، ولقد حذرنا حينها وحذر كذلك ديوان المحاسبة ولكن إدارات مصارفنا المعنية كان لها رأي آخر ، وعليها ان تتحمل نتائج تصرفاتها امام القانون”، مختتماً: “ولاتزال المعلومات عن احتياطاتنا الدولية التي يديرها المصرف المركزي مجهولة ولا يعلم احد عنها شيئا الا الله والمحافظ”.
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