الهنقاري: روسيا انهزمت في أوكرانيا «هزيمة مذلة»  

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن روسيا تنهزم في أوكرانيا هزيمة مذلة، وتتراجع على الأرض، وتتراجع أهدافها: تراجعت عن احتلال كل أوكرانيا واكتفت بالعاصمة، ثم تراجعت عن احتلال العاصمة واكتفت بحصارها، ثم تراجعت عن حصارها.

أضاف الهنقاري على فيسبوك: “روسيا تراجعت عن إسقاط النظام الديمقراطي وإقامة نظام عميل لها، وتراجعت عن رفض انضمامها للاتحاد الأوربي، والآن تكتفي بخوض معركة لاستكمال احتلال مقاطعتين ناطقتين بالروسية ثلثي مساحتهما، ساقطة بيد الروس من سنوات، وشبه جزيرة القرم المحتلة من عام 2014”.