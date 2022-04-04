وزارة التخطيط تبحث مع الأمم المتحدة التعاون في مجال التنمية

بحث وزير التخطيط المكلف محمد يوسف الزيداني مع الأمين العام المساعد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا (جورجيت غانيون) سبل تطوير التعاون مع المنظمة حول إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدت تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لليبيا 2020م حول أهداف التنمية المستدامة 2030م المعد من قبل اللجنة المشكلة من طرف وزارة التخطيط بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط.

وأعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها لما استمعت إليه من الوزير حول استعداد الوزارة التام للتعاون باعتبار الوزارة هي المسؤوله على إعداد خطط التنمية وإعداد الميزانيات المنفذه لها.

وانتهى الاجتماع إلى تحديد موعد الاجتماع على المستوى الفني للوزارة مع فريق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ممثلاً في مكتب التعاون الفني.