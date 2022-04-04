ملك الأردن يهنئ المنفي لمناسبة شهر رمضان

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقدم الملك عبدالله التهاني لرئيس المجلس الرئاسي، متمنيًا خلالها للشعب الليبي التقدم والرفعة والازدهار والسلام والاستقرار، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

– لمناسبة رمضان.. المنفي يتلقى برقيات تهنئة من تبون وعباس وأمير الكويت

وأمس الأحد، تلقى المنفي برقيات تهنئة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيسي الجزائر عبدالمجيد تبون، وفلسطين محمود عباس.