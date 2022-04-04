منظمة الهجرة: اعتراض 362 مهاجراً في المتوسط الأسبوع الفائت

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم اعتراض 362 مهاجرًا في البحر في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى كلٍ من موانئ طرابلس والزاوية وطبرق.

وأفاد التقرير بأن الربع الأول من العام 2022 شهد إعادة 3456 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 2961 رجلاً و348 امرأة، و147 قاصراً، فيما غرق 74 وفقد 244 مهاجراً من بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس الفائت.

وتشهد مياه المتوسط حركة مستمرة لقوارب الهجرة غير القانونية، حيث يسعى آلاف المهاجرين الموجودين على الأراضي الليبية إلى الوصول إلى القارة العجوز، وسط اتهامات للسلطات الأوروبية بإعاقة هؤلاء ودعم خفر السواحل الليبي، لاعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

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