صنع الله يطلع على خطوات عمل شركة الواحة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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ناقشت لجنة متابعة شركة الواحة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله التقدم الذي حققته الشركة حتى الآن في تنفيذ مهامها، كما عرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، لضمان متابعة كافة أعمالهم، كما أبدت اللجنة حرصها التام واستعداها لتنفيذ كافة توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

من جانبهم، أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المهام الموكلة للجنة ودورها. في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات. التابعة لها، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف. الأساسي الذي شكلت من أجله اللجنة.

بدوره، أكد المهندس مصطفى صنع الله، على دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة “الواحة”. مشددا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل. والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها ولكي يتسنى للجنة تطبيق قيمها العليا. في الحفاظ على مقدرات البلاد.

في حين يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (303) لسنة 2022.تتولى مراجعة ومتابعة ما يتخذه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة “الواحة” من القرارات. ذات الطابع الفني والإداري والمالي، والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة و تقييم عمل الإدارات الفنية والمالية والإدارية و كل لجان العمل بالشركة إضافة لتقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها. ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.