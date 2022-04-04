اللافي: بحثتُ ملف المحتجزين والمفقودين مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، “جون نيكولا مارتي”، ومنسقة قسم الحماية باللجنة “لينا ملنر”، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، حاتم الكاديمي.

وقدم “نيكولا”، إحاطة للافي، حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لاسيما ملف المحتجزين، والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب.

من جهته، أشاد اللافي، بالجهود التي تبذلها اللجنة في هذا ملف الشائك، مؤكدا أهمية العمل الذي تقوم به، وما حققته من نجاحات ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وذلك بمعرفة مصير المحتجزين، وهويةالمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دعم المجلس لعمل اللجنة الإنساني، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

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