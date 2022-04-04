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اشتباكات بين النواصي وغنيوة في طرابلس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر مطلع لـ218 بوقوع اشتباكات في شارع الصريم، بين مجموعات تابعة للنواصي وأخرى تابعة لجهاز دعم الاستقرار، بقيادة عبد الغني الككلي.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة ملتقطة احتراق أحد المنازل نتيجة الاشتباكات في طرابلس، فيما وردت أنباء عن مقتل عنصرين من كتيبة النواصي على يد عناصر من مجموعة حميد المضغوط.

وتشهد طرابلس توتراً أمنياً منذ أسابيع، حيث تحركت أرتال مسلحة في عدة مناسبات على خلفية أنباء عن تحضير رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للدخول إلى طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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