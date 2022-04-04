نائب رئيس الوزراء يجري لقاءً مع رئيس صندوق إعمار بنغازي

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني صباح اليوم الإثنين في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لقاءً مع رئيس جهاز إعمار بنغازي علي الاوجلي ، حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة الخطوات التي اتخذها صندوق الإعمار لإنجاز المهام الموكلة إليه في المناطق المتضررة بمدينة بنغازي .

وقد أكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة الإهتمام بالمناطق المتضررة خاصةً تلك يقع في نطاقها مباني خدمية كمنطقة وسط البلاد والصابري وما في حكمهما، والتركيز أيضاً على المناطق ذات الطابع التاريخي مع عدم إهمال المناطق الأخرى.

ومن جهته أكد رئيس جهاز إعمار بنغازي ان الجهاز يسعى بكل ما أوتي من إمكانيات إلى إنجاز المهام الموكلة إليه في نطاق مدينة بنغازي وأنه اتفق مع إحدى الشركات الكبرى التي أجرت مسح للمدينة ووضعت تصوراً كاملاً لعملية الإعمار ليكون على أسس صحيحة وبمواصفات عالية .

وخلص الإجتماع إلى تحديد موعد لإجتماع توسعي بحضور القطراني وعميد بلدية بنغازي ورئيس جهاز الإعمار وممثلي الجهات والشركات التي اشركها الجهاز في مشاريع الإعمار.