القوات الخاصة تنعي النقيب شعيب نورى بومدين

نعت القوات الخاصة النقيب شعيب نورى على بومدين الذى توفى يوم أمس إثر مشاجرة بشارع فينيسيا ببنغازى، وقالت إن المتوفى شعيب من الرجال الذين ساندوا القوات الخاصة من إدارة البحث الجنائي فى حربها ضد الإرهابين والخوارج المارقين وقاتل معها وكلف كأمر سرية مقاتلة وهى السرية 165 وقد أصيب فى إحدى المعارك بتاريخ 14.5.2015 بمحور الليتى نتج عن الإصابة فقد العين اليمنى، وتسبب ذالك فى ضعف فى العين اليسرى، وتم فتح محضر له بالقوات الخاصة وإحالته إلى مكتب الجرحى بوزارة الداخلية.

وكان البحث الجنائي بنغازي قد ألقى القبض على الجانى وإيداعه التوقيف، وذكر أن الجاني من أصحاب السوابق الجنائية.