النيابة تأمر بحبس المسؤولين عن توريد 300 طن سكر فاسدة

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس قائد وسيلة نقل بحري ومساعده احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط مستورد شحنة سكر فاسدة، وذلك بعد انتهاء التحقيق في ملابسات توريد 300 طن سكر، لا تتوافق مع الاشتراطات المتعلقة بالجودة وصلاحية المادة للاستهلاك البشري.

وأفاد بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك» بأن وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية، تولى إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من قسم مكافحة التهريب والمخدرات- مصراتة، ضد قائد وسيلة النقل البحرية، والمسؤول بالتوكيل، والمستورد للشحنة.

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وأوضح أن فحص المستندات الجمركية، واستجواب مَن وردت بياناتهم الشخصية، أسفر عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة، وتعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية؛ نتيجة غياب الجودة التي تسمح باستهلاك المادة.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكدوا عدم صلاحية مادة السكر المستوردة للاستهلاك البشري، لافتًا إلى أنها أمرت بحبس قائد وسيلة النقل ومساعده، والتحفظ على وسيلة النقل والشحنة، وطلبت من جهات إنفاذ القانون ضبط الشخص القائم على عملية الاستيراد.