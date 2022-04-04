دريجة: الاتجاه السليم هو تخفيض سعر الصرف حتى ينخفض سعر السلع المستوردة

ليبيا – قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار والمحلل الاقتصادي محسن دريجة إن تضخم الأسعار واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تحليل.

دريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن أسباب تضخم الأسعار يعود إلى غلاء السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع في أسعار مختلف المنتجات وتكاليف النقل في كل العالم أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.

وأضاف: “أسوأ ما يمكن ان نفعله هو زيادة كمية الدينار الليبي المتوفر لشراء السلع المستوردة؛ لأن ذلك ينمي الطلب دون أن تنخفض أسعار السلع المستوردة مما سيؤدي الى ارتفاع أكبر في الأسعار”.

ورأى أن الاتجاه السليم هو تخفيض سعر الصرف حتى ينخفض سعر السلع المستوردة والحد من التوسع في الميزانية الحكومية.

دريجة أكد أن الإصرار على وجهات نظر مبنية على الظنون لا على الحقائق الاقتصادية دائمًا نتيجته وخيمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية