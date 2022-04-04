أفريكا إنتلجنس: الدبيبة يراهن على التشكيلات المسلحة للحفاظ على منصبه

قال تقرير صادر عن موقع “أفريكا إنتلجنس”، إن استمرار اعتماد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على عبد الغني الككلي المعروف بغنيوة، كرئيس لجهاز دعم الاستقرار، جاء كمحاولة للاحتفاظ بمنصبه.

كما أضاف التقرير أن تعيين أسامة عبد المجيد محمد، المعروف باسم أسامة طليش قائداً لجهاز الأمن المركزي في 24 مارس الفائت، يأتي كتعزيز لعلاقاته مع التشكيلات المسلحة الرئيسية الموجودة في طرابلس، وهو ما من شأنه أن يساعده على الحفاظ على منصبه بعد أن منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا كرئيس لحكومة ليبية جديدة.

وسبق لغنيوة أن منع باشاغا من دخول العاصمة رفقة قافلة مدججة بالسلاح في 10 مارس، ما اضطر باشاغا إلى التخلي عن محاولته الأولى لدخول طرابلس لتجنب الصدام. ومع ذلك، أشار التقرير وفقاً لبعض المصادر الأمنية، أن الككلي لا يزال يُبقي على قنوات التفاوض مفتوحة مع معسكر باشاغا، وهو ما يتطابق مع أنباء سابقة أفادت بتفاوض باشاغا مع عدد من القادة العسكريين في طرابلس لأجل التفاهم، في إطار مساعيه التي يقودها لتسلم زمام الأمور بعد رفض الدبيبة تسليم السلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية