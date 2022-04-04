قاتل النقيب شعيب بومدين.. إعترافات وسبب الجريمة – أخبار ليبيا 24 – أمن

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بث مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إعتراف مُرتكب جريمة قتل نقيب ” شعيب نوري بومدين ” بعد وقوعة بقبضة العدالة

واوضح مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي ” أنه وثّق هذه الإعترافات. الحصرية للواقعة بالتفصيل بعد التحقيقات الأولية معه بشأن المُشاجرة التي نتجت. عنها جريمة القتل مساء الأمس السبت بشارع فينيسيا في مدينة بنغازي ،

وأشار إلى أن ذلك تأكيدًا على مهنية ومصداقية العمل وتشديداً على أنه لن يضيع حق أي مواطن ليبي. أو رجل أمن في ظل وجود حزم وقوة وزارة الداخلية .

وفي سياق متصل كشف رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي تفاصيل القبض على قاتل النقيب “شعيب بومدين” في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال العمامي في تصريح حصري لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن تم القبض على الجاني وأداة الجريمة. بعد تحري وجمع معلومات على السيارة التي كان يقودها أثناء تنفيذ جريمة القتل.

وأوضح أن تم ضبط الجاني متلبس في ورشة للميكانيكا يمتلكها على الطريق السريع. وكان يحاول تغيير ملامح السيارة التي ارتكب بها جريمة القتل.. مشيراً إلى أن تم الانتقال الى منزله بعد القبض عليه وضبط جريمة القتل سلاح نوع خرطوش.

وأضاف العمامي، أن الجريمة جنائية، وسببها مشاجرة بينهما وفقاً لاعتراف مبدئي للجاني .. وجاري الاستدلال معه حتى هذه اللحظة، ومن ثم سيتم احالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.